Ohne Glanz und ohne Gloria

16.02.2025

Matthias Ackeret

Als die Chinesen mit DeepSeek kürzlich ihre eigene KI-Lösung ankündigten, verfielen die USA in Schockstarre. Ein bisschen kleiner, aber nicht weniger heftig, war die Absetzung der Sendung «Gesichter und Geschichten» - kurz «G&G» - im Schweizer Fernsehen. Was zeigt, dass traditionelle Medien sogar im Digitalzeitalter emotional immer noch etwas bewegen können. Dies bewies kurz zuvor auch die Abstellung der UKW-Sender, die Rücknahme der Bündner Schawinski-Konzession oder der exorbitante Schadenersatz in der Endlos-Causa Spiess-Hegglin.

Der «G&G»-Entscheid bewegt höchstwahrscheinlich auch solche, die die Sendung höchstwahrscheinlich gar nie sahen. Ein Indiz, wie innert 20 Jahren aus dem gönnerhaft belächelten «Glanz und Gloria» eine Marke wurde, die heute Teil der hauseigenen DNA ist. Was die Verantwortlichen unterschätzen: gerade die Hauptakteure von «G&G», die vermeintliche «Cervelat-Prominenz», stellte sich in der Vergangenheit immer hinter die SRG. Das Gleiche gilt wohl auch für viele Zuschauende, die sonst keine SRF-Sendungen schauen.

Möglicherweise ist es ein Denkfehler zu glauben, dass das Publikum solche Sparübungen honoriert und die Tatkraft der Verantwortlichen dafür lobt. Stattdessen passiert das Gegenteil: Es beklagt sich darüber, dass man für ein reduziertes Programm weiterhin zahlen muss. Selbst wenn man mit der Einstellung von G&G dem Publikum zeigen wollte, was die Halbierungsinitiative bewirken könnte – nämlich der Abbau von Programmleistungen – «G&G» ist weg. Woraus folgt: Ein Service-public-Sender muss doch einige Service-public-Leistungen erbringen, sonst wird er seinem Anspruch als Service-public-Sender nicht mehr gerecht. Und «G&G» ist über die Jahre hinweg Bestandteil des Service public geworden. Fazit: Sparen kann man auch anderswo; dort nämlich, wo es niemand realisiert. Oder vielleicht bei den Digitalangeboten, die bereits per Definition nicht zum Bestandteil einer Radio- und Fernsehgesellschaft gehören.

Ganz klar, es wurden bereits früher Sendungen abgesetzt. So gehören meine Heulkrämpfe in den 1970er-Jahren zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen, als Radio Beromünster die damals äusserst populäre Samstagmittagsendung «Oder» einstellte. Moderator Hans Gmür und ich haben es überlebt. Aber bereits damals ohne Glanz und ohne Gloria.