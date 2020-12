Seit der Lancierung am 7. November verzeichnet «Play Suisse» ein starkes Wachstum. In den ersten Wochen haben sich rund 130'000 Nutzerinnen und Nutzer registriert, wie die SRG am Donnerstag mitteilt. Das Login ermögliche einen einfachen Zugriff über verschiedene Kanäle. Diese Mehrfachnutzung zeige sich unter anderem in den hohen Nutzungszahlen über verschiedene Geräte. Bislang wurde «Play Suisse» auf rund 280'000 Unique Devices aufgerufen, so die SRG.

Aktuell ist der meistgenutzte Kanal das Webangebot (50 Prozent), gefolgt von Mobile-Apps (30 Prozent) und TV-Apps (20 Prozent). Die Top-3-Streaming-Hits seit der Lancierung waren (gemessen an den Media-Views) «Frieden», «Cellule de crise» und «Wilder».







«‹Play Suisse› ist grossartig gestartet. Ich freue mich sehr, dass diese neue Brücke zwischen den Sprachregionen schon nach kurzer Zeit so rege genutzt wird», wird SRG-Generaldirektor Gilles Marchand in der Mitteilung zitiert. «Mit diesen ersten, sehr positiven Erfahrungen und dem Feedback der Userinnen und User werden wir ‹Play Suisse› nun als neue digitale Idée Suisse Stück für Stück weiterentwickeln.»

Parallel zu ihrer wachsenden Community wird die Präsenz von «Play Suisse» auf weiteren Plattformen ausgebaut, schreibt die SRG weiter. Neben einem «signifikanten Ausbau» auf «Blue TV» von Swisscom könne «Play Suisse» neu via Chromecast auf dem TV-Bildschirm gestreamt werden. In den nächsten Wochen und Monaten werde «Play Suisse» auf weiteren Plattformen aufgeschaltet, Gespräche dazu würden laufen.

Komplette Staffeln veröffentlicht

Das Angebot von «Play Suisse» umfasst mittlerweile über 1000 Titel. Neu aufgeschaltet wurden unter anderem alle Staffeln der SRF-Serie «Der Bestatter», die Krimikomödie «Advent, Advent», die RTS-Dramaserien «Cellule de crise», «Helvetica» und «Quartier des Banques» sowie eine erste Auswahl von Animationsfilmen. «Eine weitere Empfehlung» ist laut SRG die erste rätoromanische fiktionale Web-Serie «Metta da fein» von Carlo Beer und Urs Berlinger, die in einem idyllischen Dorf in den Bündner Bergen gedreht wurde und auf einer gruseligen rätoromanischen Sage beruht.

Das neue Jahr beginnt mit der dritten Staffel des SRF-Krimis «Wilder» (persoenlich.com berichtete). «Nach der Premiere am 5. Januar auf SRF 1 können alle, die nicht eine Woche auf die nächste Episode warten wollen, die komplette dritte Staffel exklusiv und mehrsprachig untertitelt auf ‹Play Suisse› streamen», so Bakel Walden, Direktor Entwicklung und Angebot der SRG.

«Play Suisse» setzt stark auf Schweizer Produktionen. «Unsere Plattform bietet eine Heimat für Produktionen auf gesamtschweizerischer Ebene. Das heisst, wir bieten Serien aus der italienischsprachigen Schweiz oder Dokumentationen aus der Westschweiz für die Deutschschweiz an durch Untertitelung oder Synchronisation», sagte Walden in einem persoenlich.com-Interview. (pd/cbe/eh)