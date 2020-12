Wilder: Die dritte Staffel startet am 5. Januar

Ab Dienstag, 5. Januar 2021, zeigt SRF neue Folgen der erfolgreichen Krimiserie «Wilder». In der dritten Staffel jagen Rosa Wilder und Manfred Kägi einen Serientäter, dessen Identität das Publikum schon früh kennt. Die Geschichte wird zum ersten Mal im Stil eines Thrillers erzählt, was der Staffel einen durchgehenden, packenden Spannungsbogen verleiht. Für alle, die nicht eine Woche auf die nächste Episode warten wollen, bietet SRF auf Play Suisse ab dem 5. Januar 2021 die komplette Staffel online an, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ein cooleres Paar als Rosa Wilder und Manfred Kägi haben wir in der Schweizer Film- und Serienlandschaft noch nicht gesehen», so Urs Fitze, Leiter Fiktion bei SRF. «Doch der neue Fall fordert das Duo aufs Äusserste und lässt ihnen kaum noch Zeit für gemütliches Beisammensein.»

Neben Sarah Spale und Marcus Signer sind Andreas Grötzinger, Michael Neuenschwander und die Brüder Roland und Roger Bonjour sowie Sarah Hostettler und Annina Butterworth in grossen Rollen zu sehen. Ausserdem gibt es ein Wiedersehen mit Figuren aus der ersten Staffel: Journalistin Jenny Langenegger (Anna Schinz) sowie Kochlehrling und Hobbydetektiv Jakob Siegenthaler (Julian Köchlin) sind in der dritten Staffel wieder mit von der Partie.

Produziert wurde die dritte Staffel von «Wilder» erneut von Beat Lenherr, Panimage und Peter Reichenbach, C-Films. Für die Drehbücher verantwortlich ist Headwriter Béla Batthyany mit seinem Autorenteam, bestehend aus Moritz Gerber, Roberto Martinez, André Küttel und Alexander Seibt. Die Regie übernahm Jan-Eric Mack, der in der zweiten Staffel bereits als Co-Regisseur fungierte. Mit ihm setzte das bewährte Team um Tobias Dengler (Kamera), Marion Schramm (Ausstattung) und Rudolf Jost (Kostüme) die erfolgreiche Zusammenarbeit fort.

Gedreht wurden die sechs neuen Folgen der erfolgreichen SRF-Krimiserie «Wilder» in zwei Drehblöcken von Januar bis März 2020 und im August 2020 in La Chaux-de-Fonds und La Brévine (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)