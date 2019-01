Swisscom: 2600 Gamer in der Hero League

Vor vier Monaten ist Swisscom mit der eigenen E-Sports-Liga «Swisscom Hero League powered by ESL» gestartet (persoenlich.com berichtete). Bis Ende 2018 hätten sich über 2600 Gamer in acht Qualifikationsrunden in den Spielen «League of Legends», «Hearthstone» oder «Clash Royale» gemessen, schreibt die Swisscom in einer Mitteilung. Zudem hätten sich seit der Lancierung über 20'000 Zuschauer die Themenwelt zu Gaming auf Swisscom TV angesehen. «Wir sind mit dem Start sehr zufrieden, auch wenn es noch Verbesserungspotenzial gibt», wird Nadine Jaberg, Marketing Managerin E-Sports bei Swisscom, zitiert.

Ab Februar können sich Casual Gamer neu in den Spielen «Fifa19» und «Overwatch by Blizzard Entertainment» messen, kündigt Swisscom an. «Fifa19» wird im Einzelspielermodus angeboten, «Overwatch by Blizzard Entertainment» wird zu sechst im Team gespielt werden. Beide Spiele werden vorerst nicht in der Profiliga gespielt. Stattdessen können sich die Teams oder Spieler in den wöchentlichen Go4Cups «Hero League FIFA19 Go4Cup sponsored by Swisscom» und «Overwatch Go4 Switzerland Cup» messen. «Wir wollen prüfen, wie sie bei der Community ankommen und ob eine Integration in die Profiliga sinnvoll und auch möglich wäre», so Jaberg.



Die Qualifikationsrunden für die Profiliga mit den Spielen «League of Legends», «Hearthstone» und «Clash Royale» sind Anfang Februar abgeschlossen. Danach werden die besten acht Teams oder Spieler pro Spiel bis 27. April in den Gruppenspielen um vier Plätze im Finale kämpfen. Dieser findet im Mai statt, zu gewinnen gibt es eine Gesamtpreissumme von 16' 000 Franken. Alle Spiele werden von bluewin.ch und von der ESL auf twitch.tv. (pd/wid)