Microsoft: 400 Millionen Dollar für KI-Ausbau in der Schweiz

Publiziert am 02.06.2025

Microsoft investiert 400 Millionen US-Dollar in die Bereiche Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) in der Schweiz. Unter anderem die bestehenden Rechenzentren in den Regionen Genf und Zürich werden in diesem Rahmen ausgebaut.

Damit will das Technologieunternehmen der wachsenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten gerecht werden, sagte Microsoft-Präsident Brad Smith am Montag in Bern vor den Medien. Er verkündete den Ausbauschritt gemeinsam mit Bundesrat Guy Parmelin und Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz.

Im Rahmen der Investition sollen laut Smith zudem Kooperationen in der Schweiz vorangetrieben werden, zum Beispiel mit dem nationalen Netzwerk der Schweizer Innovationsparks. Ebenfalls ausbauen will Microsoft die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen in Genf.

Um KI der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, will das Unternehmen ausserdem Weiterbildungsprogramme fördern. Ziel davon sei es, damit bis Ende 2027 eine Million Schweizerinnen und Schweizer zu erreichen. (sda/awe)