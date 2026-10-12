Publiziert am 12.10.2026

Der Auftritt der Kanzler Bühler Law ist zurückhaltend gestaltet: Grau- und Hellblautöne, viel Weissraum, eine ruhige Typografie. Der Strich über dem Ü taucht nicht nur im Schriftzug auf, sondern auch in der Bildsprache und auf der Website. Laut der Agentur soll er für Expertise stehen. Der Claim lautet «Governance. Regulation. Compliance.» Die Website ist seit Montag online.















Für die Agentur Suan zeigt das Mandat, dass auch juristische Dienstleister Marken seien, wie es in der Mitteilung heisst.



Für die Agentur Suan zeigt das Mandat, dass auch juristische Dienstleister Marken seien, wie es in der Mitteilung heisst.





Bühler Law ist auf Corporate Governance, Gesellschafts-, Finanzmarkt- und Kapitalmarktrecht spezialisiert und hat Büros in Basel und Zürich. Gründer Christoph B. Bühler ist Titularprofessor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. (pd/nil)



