Die Kampagne arbeitet nicht mit Reichweitenzahlen oder Studien. Sie setzt auf kurze Claims wie «TV is big», «TV is engaging», «TV is scaling» oder «TV is convergent». Als erstes Sujet ist im Juli «TV is engaging» erschienen.
Goldbach Media wolle Fernsehen «als modernes, technologisch weiterentwickeltes und wirkungsstarkes Werbemedium neu positionieren», lässt sich Martin Distl von [m]Studio in der Mitteilung zitieren. Die Einheit gehört zu WPP Media Austria & Switzerland. In der Schweiz hat sie in diesem Jahr bereits Mentos und Kenvue als Kunden gewonnen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Goldbach Media: Andrea Knecht (Senior Marketing Manager); verantwortlich bei [m]Studio/WPP Media: Martin Distl (Client & Strategy Lead), Christian Ruff (Head of Production), Ralph Seda (Creative Director), Julia Winkelhammer (Account Executive).