Publiziert am 12.10.2026

Die Kampagne arbeitet nicht mit Reichweitenzahlen oder Studien. Sie setzt auf kurze Claims wie «TV is big», «TV is engaging», «TV is scaling» oder «TV is convergent». Als erstes Sujet ist im Juli «TV is engaging» erschienen.

Goldbach Media wolle Fernsehen «als modernes, technologisch weiterentwickeltes und wirkungsstarkes Werbemedium neu positionieren», lässt sich Martin Distl von [m]Studio in der Mitteilung zitieren. Die Einheit gehört zu WPP Media Austria & Switzerland. In der Schweiz hat sie in diesem Jahr bereits Mentos und Kenvue als Kunden gewonnen. (pd/nil)