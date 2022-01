«50'000 Unterschriften innert drei Monaten zu sammeln, ist eine schwierige Aufgabe», sagte Matthias Müller, Präsident Jungfreisinnige Schweiz und Präsident des Referendumskomitees «Filmsteuer Nein», im Oktober in einem persoenlich.com-Interview. Nun sind die Unterschriften zusammen, wie der Blick in der Ausgabe vom Dienstag berichtet. 51'000 Unterschriften seien es aktuell.

Am 20. Januar soll das Referendum in Bern eingereicht werden. Bis dahin sollen weitere 10'000 Unterschriften gesammelt werden – als Sicherheitsmarge. Gibt es genügend Unterschriften, kommt das neue Filmgesetz gemäss Blick noch dieses Jahr an die Urne.

Das Filmgesetz will unter anderem, dass Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon oder Disney künftig 4 Prozent ihres Schweizer Umsatzes in Schweizer Filmproduktionen investieren müssen. Dies gilt für Schweizer TV-Stationen bereits seit langem. Die Jungen von FDP, SVP und GLP haben dagegen ein Referendum lanciert. (cbe)