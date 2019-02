Sunrise

5G-Ausbau in Städten wird dauern

Die Telekomanbieterin eröffnet das Rennen um 5G: Zuerst rüstet Sunrise in den ländlichen und suburbanen Gebieten auf, erst dann in den Grossstädten.

Zwei Männer arbeiten auf einem Bürogebäude in Zürich an einer Mobilfunkantenne. In Grossstädten wie Zürich stossen die bestehenden Antennen an ihre Leistungsgrenzen. (Bild: Keystone/Christian Beutler)