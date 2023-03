BoSW 2023: 79 Projekte schaffen es auf die Shortlist

Die Best-of-Swiss-Web-Jury hat getagt und insgesamt 305 Einreichungen bewertet. Die 105-köpfige Jury prüfte die Projekte laut einer Mitteilung «auf Herz und Nieren» und nominierte 79 Webprojekte für die Shortlist. Diese Einreichungen zählen demnach «zu den besten digitalen Projekten des Jahres» und dürfen auf weitere Auszeichnungen an der Award Night vom 10. Mai hoffen: Gold, Silber oder Bronze in den jeweiligen Kategorien.

Auch der Goldbach Crossmedia Award und der Spezialpreis «Best of .swiss» prämieren an diesem Abend herausragende Projekte. Projekte, die sich für den Titel «Master of Swiss Web» qualifiziert haben, werden am 5. April verkündet. Anschliessend startet eine Leserwahl. Teilnahmeberechtigt sind die Abonnentinnen und Abonnenten des Netzwoche-Newsletters.

Die detaillierte Shortlist für die Best of Swiss Web Awards 2023 finden Sie hier. Mit der Bekanntgabe der Shortlist startet auch der Ticketverkauf für die Award Night. (pd/cbe)