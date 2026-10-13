Publiziert am 13.10.2026

Nach der Integration der Goldbach Audience in die Goldbach Media (persoenlich.com berichtete) richtet die Vermarkterin ihre Bewegtbildvermarktung neu aus. Raoul Gerber, Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Goldbach, verlässt das Unternehmen. Dasselbe gilt für Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience. Goldbach begründet die Abgänge mit der Neuorganisation. Die Integration war im September angekündigt worden und ist nach Angaben des Unternehmens nun abgeschlossen.

Goldbach-Group-CEO Christoph Marty betont in der Mitteilung, Gerber habe das Unternehmen über viele Jahre mitgeprägt und die digitale Weiterentwicklung des Geschäfts wesentlich vorangetrieben. Wagner habe wichtige Impulse für die datenbasierten Angebote gesetzt und das Digitalgeschäft in einem anspruchsvollen Umfeld aufgebaut.

Die Vermarktung der Bewegtbildinventare verantworten ab November unter der Leitung von Marty drei Personen: Alexander Duphorn als Chief Portfolio Officer, Carsten Kollmus als Chief Commercial Officer und Thomas Spiegel als Chief Operating Officer.

Total-Video-Strategie

Goldbach will seine Bewegtbildvermarktung nach eigenen Angaben unter einer Total-Video-Strategie bündeln. Diese verbindet lineares TV mit Replay Ads, Digital Video und Connected TV. Das Unternehmen verweist auf veränderte Mediennutzung: Werbekunden planten Bewegtbildkampagnen zunehmend kanalübergreifend und richteten ihre Budgets an Zielgruppen, Reichweite und Wirkung aus.

Kampagnen sollen künftig einfacher geplant, gebucht und ausgewertet werden können, mit kanalübergreifenden Ansprechpersonen für Kunden und Agenturen. Intern vereinheitlicht Goldbach Prozesse und Systeme und führt die bisherigen Digital- und TV-Sales-Teams zusammen. Erste kanalübergreifende Angebote plant das Unternehmen ab 2027. (pd/spo)