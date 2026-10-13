PME: Sophie Marenne wird Redaktionsleiterin

Publiziert am 13.10.2026

Sophie Marenne leitet ab sofort die Redaktion des Westschweizer Wirtschaftsmagazins PME, wie Ringier mitteilt. Sie folgt auf Thierry Vial, dessen Weggang im Zuge der vor zwei Wochen angekündigten Restrukturierung bei Ringier Romandie bekannt gegeben wurde (personelich.com berichtete). Vial leitete das Magazin seit 2015 als Chefredaktor.

Im Gegensatz zu Vial wird Marenne den Titel Chefredaktorin allerdings nicht tragen. «Der Aufgabenbereich ist neu definiert worden», erklärt die Ringier Medienstelle auf Anfrage. Die neue Redaktionsleiterin berichtet direkt an Claude Ansermoz, Co-Head von Ringier Medien Schweiz Romandie und Chefredaktor für Inhalte.

Marenne begann ihre Laufbahn als Journalistin in Brüssel beim Radio und in der Berichterstattung über Menschenrechte. In Luxemburg spezialisierte sie sich auf Wirtschaftsthemen. Danach arbeitete sie bei L’Agefi, wo sie unter anderem über das Finanzgeschehen, technologische Entwicklungen und unternehmerische Werdegänge berichtete, bevor sie zu PME wechselte.

PME wird die redaktionelle Zusammenarbeit mit den anderen Titeln von Ringier Medien Schweiz aus, vor allem mit den Wirtschaftsmedien der Gruppe, heisst es weiter. Das Magazin erscheint weiterhin monatlich.

Marenne wolle das Profil von PME pflegen und den Blick auf jene Veränderungen weiten, die den Alltag von Unternehmerinnen und Unternehmern bereits beeinflussten, wie sie in der Mitteilung erklärt. Mit der engeren Zusammenarbeit auf nationaler Ebene wolle man PME neue Möglichkeiten eröffnen, betont seinerzeit Claude Ansermoz. (pd/spo)