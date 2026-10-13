Publiziert am 13.10.2026

PostFinance hat eine Kampagne zum internationalen Zahlungsverkehr lanciert. Sie entstand gemeinsam mit Sir Mary und läuft ab sofort auf sämtlichen digitalen Kanälen sowie in der Out-of-Home- und der Digital-Out-of-Home-Werbung, teilt die Agentur mit.

Laut Mitteilung denken bei Auslandzahlungen nur wenige zuerst an PostFinance. Die Kampagne soll das ändern. Als Kernbotschaft dient der Satz «Wenn’s drauf ankommt, dass es ankommt».







Die Kampagne zeigt Menschen, deren Versuche, Geld ins Ausland zu schicken, scheitern: Eine Person vertraut ihr Geld einer Flaschenpost an, andere versuchen es mit einem Katapult oder einem Heissluftballon. Das Scheitern sei bewusst trocken inszeniert, heisst es in der Mitteilung. Am Ende der Spots tritt PostFinance als Alternative auf. (pd/spo)