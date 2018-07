Webrepublic: «Abilio» profitiert von Apple Search Ads

Webrepublic

«Bei uns arbeiten Mathematiker und Physiker»

Webrepublic-Chef Tom Hanan spricht über das Bürokonzept am neuen Standort und einen Brief vom Bundesrat.

Kein Luxus, sondern kreative Lösungen: Webrepublic-Chef Tom Hanan zeigt persoenlich.com die neuen Büros in Zürich-Enge. Dabei spricht er über die Verleihung des «World Entrepreneur Of The Year». Etwas hat ihn in Monaco besonders gefreut: Den Brief vom Bundesrat.

von Edith Hollenstein