Netflix: Abo ist deutlich teurer als in Nachbarländern

Der Streaming-Dienst Netflix hat im Januar die Preise in der Schweiz um rund 10 Prozent erhöht. Pro Monat zahlen Schweizerinnen und Schweizer für das Standard-Abonnenten neu 18.90 Franken, zwei Franken mehr als bisher. Pro Jahr macht das 226,80 Franken.

Der SonntagsBlick hat diese Preise mit den Tarifen im Ausland verglichen, wie es in einem entsprechenden Bericht heisst. Dabei zeigt sich, dass das gleiche Abo in den Nachbarländern Deutschland, Italien und Österreich für nur 13,60 Franken pro Monat respektive 163,20 Franken pro Jahr zu haben ist – und dies obwohl die Auswahl an Filmen und Serien dort gar leicht grösser sei.

Damit ist das Netflix-Abo in der Schweiz rund 40 Prozent teurer als im benachbarten Ausland. Gar noch frappanter ist der Unterschied zu Norwegen, das wie die Schweiz über eine sehr hohe Kaufkraft verfügt: Mit 130,80 Franken ist das Abo im Norden um rund 70 Prozent billiger.

Die grosse Diskrepanz ruft die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) auf den Plan. Sie hält die hohen Abo-Preise in der Schweiz für «nicht nachvollziehbar». Denn: «Streaminganbieter wie Netflix sind weltweit tätig und haben dank der Digitalisierung praktisch keine Kosten vor Ort zu tragen. Das Lohn- und Preisniveau in der Schweiz sollte somit keinen massgebenden Einfluss auf die Preisgestaltung haben», wird André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft bei der SKS, im SoBli zitiert. (sda/tim)