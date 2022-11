Die Visibilitätswerte haben sich auf Desktop verbessert, aber auf Mobile in gleichem Ausmass verschlechtert, heisst es in einer Mitteilung. Ad Fraud ist – nach dem deutlichen Rückgang im letzten Quartal – nun wieder deutlich gestiegen auf einen neuen Wert von 1,56 Prozent, wobei dies im internationalen Vergleich immer noch tief ist und unter der von Digital Ad Trust gesetzten 2-Prozent-Grenze liegt. Die durch IAS erhobenen Brand-Safety-Werte liegen im Berichtsquartal bei tiefen 0,16 Prozent.

Bessere Visibilitätsraten

Im dritten Quartal 2022 lag die Overall Sichtbarkeit über alle Formate unverändert bei 62,2 Prozent. Das Medium Rectangle und das Halfpage Ad auf Desktop, die sich bereits im letzten Quartal verbessern konnten, legten nun mit 3,8 beziehungsweise 2,3 Prozentpunkte erneut zu . Stark verloren an Sichtbarkeit hat das Wideboard, das nun nur noch in 51,7 Prozent aller Fälle sichtbar ist. Das Mobile Rectangle verlor in ähnlichem Umfang wie es sich im letzten Quartal verbessert hatte.





Die Ad-Fraud-Quote ist im dritten Quartal wieder deutlich gestiegen, nachdem sie letztes Quartal um 56 Prozent gesunken war und liegt nun über alle Kanäle bei einem neuen Wert von 1,56 Prozent.

Im internationalen Vergleich ist dies nach wie vor ein tiefer Wert. So lag die Ad Fraud Rate in den USA laut IAS zuletzt bei 2,1 Prozent, in Deutschland bei 2,6 Prozent und in Singapur sogar bei 4,1 Prozent auf Desktop-Werbemitteln.





Die durch IAS erhobenen Brand-Safety-Werte finden sich mit 0,16 Prozent auf einem sehr tiefem Niveau, obwohl der Wert gegenüber Vorquartal gestiegen ist.





Weitere Informationen gibt es unter digitaladtrust.ch. (pd/cbe)