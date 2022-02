Httpool Schweiz: Adrien Garrault wird Client Partner

Adrien Garrault kann auf mehr als 15 Jahre Erfahrung im Medienbereich zurückblicken. «Ich freue mich ein Teil von Httpool zu sein. Die Möglichkeiten von Social Media entwickelt sich rasant weiter», wird Garrault in einer Mitteilung zitiert. Httpool sei der der Partner von Twitter, LinkedIn, Snapchat und TikTok, um nur einige zu nennen. «Diese Marken auf dem Schweizer Markt zu vertreten ist eine grosse Ehre», so Garrault weiter.

Garrault war zuvor für Vivendis Universal Music Group tätig und verantwortete grosse heimische und internationale Projekte. Zusätzlich zu seiner Expertise bei strategischen Werbepartnerschaften hat er im vergangenen Jahrzehnt Start-Ups und mittelständische Unternehmen in der CEE-Region bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells beraten und begleitet.

«Wir freuen uns Adrien Garrault im Schweizer Team begrüssen zu dürfen. Sein Profil passt perfekt zu uns. Mit ihm werden wir unseren Kunden weitere innovative Werbemöglichkeiten aufzeigen», wird Florian Magistris, Regional Managing Director von Httpool in Mitteleuropa, zitiert.

Garrault spricht neben Französisch auch Deutsch und Englisch. Seinen Masterabschluss in Sales & Marketing hat er an der Grenoble School of Management erworben. (pd/tim)