Adspot und EyeonX «vereinen ihre Kräfte» und gehen ab 2019 als The Industry gemeinsame Wege, wie es in einer Mitteilung heisst. The Industry lege den Fokus vollumgänglich auf Online-Werbung. Als «starke Partnerin für Agenturen und Werbekunden» werde The Industry ihre Auftraggeber von der Konzeption bis zum Reporting begleiten, heisst es weiter. «Es ist kein Stellenabbau vorgesehen», sagt Dario Piccinno, Inhaber und Partner von EyeonX, auf Anfrage. Das neue Unternehmen werde 20 Mitarbeiter beschäftigen.

Auch nach dem Zusammenschluss würden «innovative und auffällige Werbeprodukte» das Kerngeschäft bleiben. Der Fokus von The Industry liegt auf dem Ausbau des Programmatic Advertising für Spezialformate. Dieses in der Schweiz «einzigartige Angebot» ermögliche eine programmatische Buchung von Spezialformaten und liefere diese sicher, zielgenau und transparent aus.







Die Produktpalette von Mediabox rundet laut Mitteilung das breite Leistungsspektrum von The Industry ab. Mediabox betreibe verschiedene Social-Media-Auftritte, die in Bezug auf Reichweite und Qualität «zu den stärksten in der Schweiz» zählen.

Durch diese zusätzlichen Services baue The Industry ihre Kernkompetenzen aus und bietet eine Online-Präsenz, «die in dieser Form neu am Markt» ist und die Kundenbedürfnisse abdecke. Weitere Details zu The Industry folgen im neuen Jahr. (pd/cbe)