AI Now: Advisory Board mit prominenten Namen

Publiziert am 02.06.2025

Mit dem Schritt will das auf verantwortungsvolle KI-Lösungen spezialisierte Unternehmen «seine gesellschaftliche Verankerung ausbauen und strategische Impulse setzen», schreibt AI Now in einer Medienmitteilung.

Neu im Advisory Board sind Matthias Müller, Christian Plüss und Yanick Brecher. Müller verfügt über Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und hat mehrere Unternehmensverkäufe begleitet. Plüss war CEO von Postauto Schweiz und Delegierter für Nachhaltigkeit bei der Schweizerischen Post. Brecher ist aktiver Profifussballspieler, derzeit als Torhüter des FC Zürich.

AI now betreibt zwei Plattformen: Die Familieninitiative murfplanet.io richtet sich an Familien und soll diese für neue Technologien sensibilisieren. Nach Unternehmensangaben wurden bereits über 5500 Familien erreicht, zudem arbeitet man mit Partnerunternehmen wie Swisscom zusammen. Die Plattform aibox unterstützt Unternehmen bei der KI-Transformation.

«Wir verstehen Künstliche Intelligenz nicht als Trend, sondern als Strukturwandel – und der muss menschenzentriert, nachhaltig und gesellschaftlich verankert erfolgen», wird Jens Margraf, CEO von AI Now, in der Medienmitteilung zitiert. «Mit dem neuen Advisory Board gewinnen wir strategische Kraft und gesellschaftliche Tiefe.» (pd/nil)