Publiziert am 05.07.2026

Medienminister Albert Rösti spricht sich gegen ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche aus. «Verbote finde ich schwierig – junge Menschen finden Wege, Verbote zu umgehen. Ausserdem sollen sie einen kritischen Umgang mit Social Media lernen. Aber es kann nicht sein, dass Teenager plötzlich nackte Deepfakes über sich selbst im Netz finden oder gestalkt werden. Wir überlegen, was die richtigen Instrumente sind», sagt Rösti in einem SonntagsBlick-Interview.

«Wir sind mitten in der Auswertung der Vernehmlassung. Wir haben ein relativ schlankes Gesetz präsentiert – entsprechend umstritten ist es zwischen jenen, die gar nichts verschärfen wollen, und jenen, die alles regeln möchten. Wichtig ist, dass Plattformen eine Ansprechperson haben, an die man sich wenden kann. Es kann nicht sein, dass ein Account gesperrt wird, und man nicht weiss, wie man sich dagegen wehren kann. Und wir werden den Jugendschutz höher gewichten.» (pd/spo)