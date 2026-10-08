Attackera: Timo Müller soll KI-Sichtbarkeit aufbauen

Publiziert am 08.10.2026

Timo Müller hat am 21. September als Head of Organic Growth bei Attackera begonnen. Der neue Bereich verbindet klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) mit der Optimierung für KI-Suchsysteme, der sogenannten Generative Engine Optimization (GEO). Die Agentur ergänzt damit ihr Angebot in digitaler Werbung, Datenanalyse und strategischer Beratung, wie sie am Donnerstag mitteilte. «SEO als Silo zu betrachten, macht heute keinen Sinn mehr. Wer bei Google gut rankt, wird von ChatGPT, Gemini oder Claude nicht automatisch empfohlen», wird Müller in der Mitteilung zitiert.

Bei Mediaschneider fasste er die Teams Search, Social Media und Programmatic Advertising in einem Bereich zusammen und leitete diesen. Von 2020 bis 2023 war er Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der MIK Group. Die SEO-Agentur bietet ebenfalls Optimierung für KI-Suchsysteme an. 2016 hatte Müller die Digitalagentur Gobox mitgegründet. Daneben begutachtet er für die Marketing Review St. Gallen Fachbeiträge zu generativer KI.

Laut Mitteilung entstand die Zusammenarbeit aus einem Gespräch über eine mögliche SEO-Partnerschaft. Attackera gehört seit Herbst 2024 zum Digitalvermarkter Audienzz (persoenlich.com berichtete). Geführt wird die Agentur von Gründer Stephan Frey. (pd/nil)