Publiziert am 20.11.2025

Trotz technologischem Fortschritt bleibt digitale Ausgrenzung ein gesellschaftlich relevantes Thema. Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen, Personen mit geringen digitalen Grundkompetenzen und Menschen aus prekären Verhältnissen drohen abgehängt zu werden. So wächst die Kluft zwischen digital Integrierten und Ausgeschlossenen.

Vielfältige Kursangebote und lokale Aktivitäten

Der Tag der digitalen Inklusion am 21. November 2025 will ein Zeichen setzen für digitale Inklusion, wie die Allianz Digitale Inklusion Schweiz (ADIS) in einer Medienmitteilung schreibt. Der Aktionstag biete vielfältige Kursangebote und lokale Aktivitäten.

Nach einer ersten Durchführung im vergangenen Jahr bündeln Organisationen, Behörden, Unternehmen und die ADIS am nationalen Tag der digitalen Inklusion erneut ihre Kräfte, um sich gemeinsam für digitale Teilhabe einzusetzen.

Mit dem Tag der digitalen Inklusion sollen digitale Grundkompetenzen durch gezielte Massnahmen wie leicht zugängliche Informationen, übersichtliche digitale Zugänge, kostenlose Unterstützung und niedrigschwellige Kursangebote ausgebaut werden. Zentral ist dabei das Kursangebot auf dem nationalen Portal einfach-besser.ch.

Zweitens soll das Thema digitale Barrierefreiheit stärker in den Fokus gerückt werden, beispielsweise im Rahmen der Fachtagung E-Accessibility bei Google in Zürich, bei der Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze erörtern werden. Beide Ansätze zielen darauf ab, digitale Teilhabe für alle Menschen in der Schweiz zu ermöglichen.





Die Allianz Digitale Inklusion Schweiz (ADIS) ist eine nationale Plattform für die Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Inklusion. Über 70 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten hier auf Augenhöhe zusammen, um gemeinsam Lösungen für digitale Teilhabe zu entwickeln und umzusetzen. (pd/nil)