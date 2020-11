Bandara: Als 3D-Avatar an die virtuelle Messe

Bandara hat für Ingram Micro einen virtuellen Showroom umgesetzt, in dem Produkte von Dell präsentiert wurden. Da die Hausmesse der Pandemie zum Opfer fiel, habe sich Ingram Micro nach einer Alternativeumgeschaut, heisst es in der Mitteilung dazu. Der VR-/AR-Dienstleister aus Zürich hat für den führenden ICT-Distributor eine virtuelle Umgebung umgesetzt, in denen verschiedene Produkte von Dell präsentiert werden.

Die Besucher konnten einen Avatar auswählen und sich dann frei durch die Räume bewegen, wo sie auf Dell-Berater trafen, die Fragen beantworteten und Produkte erklärten.

Die Umsetzung war komplett webbasiert: Die Kunden von Ingram Micro erhielten einen Link, welcher via Laptop/Desktop oder Smartphone/Tablet geöffnet werden konnte – es musste weder eine Software heruntergeladen noch ein Account angelegt werden. Die erste Durchführung der virtuellen Messe sei ein Erfolg gewesen, schreibt Bandara.

«Insbesondere die Möglichkeit, sich direkt mit Beratern und anderen Besuchern auszutauschen, sorgte für Begeisterung», sagtThomas Herrmann, Business Group Manager Dell Technologies bei Ingram Micro. Für die nächste Durchführung im neuen Jahr soll der virtuelle Showroom mit weiteren Features und Produkten ergänzt werden. (pd/wid)