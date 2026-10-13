Publiziert am 13.10.2026

Zürich Tourismus hat seine Markenidentität weiterentwickelt und eine neue Wortmarke eingeführt: «Enjoy Zürich, Switzerland.» Sie ersetzt das bestehende Logosystem nicht, sondern baut darauf auf. Beratend und gestalterisch begleitet hat die Weiterentwicklung Studio Marcus Kraft, das seit der Einführung der Corporate Identity im Jahr 2017 mit Zürich Tourismus zusammenarbeitet, heisst es in einer Mitteilung.

Zürich Tourismus versteht seine Aufgabe nach eigenen Angaben heute als Destinationsmarketing und Markenprofilierung von Stadt und Region Zürich als Freizeit- und Businessdestination. Im Rahmen der sogenannten Visitor Economy sollen Gäste und Bevölkerung gleichermassen im Fokus stehen. Entsprechend wird am Zürcher Hauptbahnhof die bisherige Tourist Information zur Visitor Information. Die neue Bezeichnung soll laut Zürich Tourismus nicht nur Touristen, sondern auch die lokale Bevölkerung ansprechen.

Die neue Wortmarke verbindet «Enjoy» mit der bisherigen Bezeichnung «Zürich, Switzerland.» Sie lässt sich nach Angaben von Zürich Tourismus mit unterschiedlichen Inhalten ergänzen und soll so verschiedene Themen und Kontexte abbilden. Eine zweite Version zeigt die Textzeile als Smiley: Sie biegt sich an beiden Enden nach oben. Diese Variante kommt unter anderem auf Merchandise-Artikeln zum Einsatz.

Das Erscheinungsbild von 2017 bleibt die Grundlage. Die eigens entwickelte Schrift basiert auf der Helvetica, die Max Miedinger 1956/57 in Zürich gezeichnet hat. Die Farbwelt orientiert sich an den Zürcher Tramlinien. Ein grosses Rebranding sei deshalb nicht nötig gewesen, erklärt Janine Rupf, Marketingleiterin bei Zürich Tourismus, in der Mitteilung.

Studio Marcus Kraft gestaltete 2025 die Zürich Card neu und entwickelte das Corporate Design für die Zürich Experience. Der Kongress für urbanen Tourismus findet seit 2024 jährlich im The Circle am Flughafen Zürich statt. (pd/spo)