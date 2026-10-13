Fastenaktion: Nico Meier verantwortet die Medienarbeit

Publiziert am 13.10.2026

Nico Meier übernimmt bei der Schweizer NGO Fastenaktion die Funktion des Fachverantwortlichen Medienarbeit und Kommunikation. Der 44-jährige Journalist, Dozent und Podcastproduzent folgt auf Mischa von Arb, teilt Fastenaktion mit.

Meier koordiniert die Medienarbeit zur internationalen Zusammenarbeit in den zwölf Landesprogrammen und pflegt die Kontakte zu den Medien. Zudem ist er laut Mitteilung massgeblich an Konzeption und Ausrichtung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit im deutschsprachigen Raum beteiligt.

Meier sammelte über zehn Jahre journalistische Erfahrung bei verschiedenen Radiostationen. Danach wechselte er zu CH Media Radios in die nationale und internationale Berichterstattung und leitete zuletzt die Bundeshausredaktion für sämtliche CH-Media-Radios mit. Anschliessend leitete er die Aus- und Weiterbildung bei der Radioschule Klipp&Klang und berät beim Aufbau der neuen Radioschule Radial. In beiden Strukturen bildet er bis heute angehende Journalistinnen und Journalisten aus. Zudem arbeitet er weiter redaktionell und als Moderator in verschiedenen Podcastformaten. (pd/spo)