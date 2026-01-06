Livingdocs: Andreas Bossecker übernimmt als COO

Publiziert am 06.01.2026

Bossecker verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Medienbranche bei regionalen und überregionalen Medienhäusern, wie Livingdocs in einer Medienmitteilung schreibt. In der Geschäftsleitung von Livingdocs wird Bossecker künftig mit den beiden Gründern Gabriel Hase (CEO) und Lukas Peyer zusammenarbeiten.

Vor seinem Wechsel zur NZZ im Jahr 2014 war er unter anderem CIO bei der Verlagsgruppe Handelsblatt und Mitbegründer eines Shared Service Centers für technologische Dienstleistungen deutscher Verlage.

Bei der NZZ verantwortete er die technologische Entwicklung und Transformation des Verlags und seiner Beteiligungen. In dieser Funktion war er auch im Verwaltungsrat von Livingdocs tätig.

Livingdocs wurde 2015 gegründet und bietet ein Content-Management-System für Verlage an. Zu den Kunden zählen Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, NZZ, T-Online und CH Media. (pd/nil)