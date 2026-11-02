Adello: Stefanie Mayr wechselt ins Ad-Tech-Geschäft

Publiziert am 02.11.2026

Wie Adello in einer Medienmitteilung schreibt, verantwortet Stefanie Mayr als Managing Director das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie führt das DACH-Team direkt. Ob sie eine Nachfolge antritt oder die Funktion neu geschaffen wurde, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Mayr kennt Adello seit rund zehn Jahren von der Agenturseite. Ihre erste Kampagne mit dem Anbieter buchte sie als Mediaberaterin für Emmi, danach plante sie für weitere Kunden Adello-Kampagnen.

Die gebürtige Österreicherin hat in Wien einen Bachelor in Management & Art und in München einen MBA mit Schwerpunkt internationales Marketing erworben. Nach einem Traineeship bei Louis Vuitton Deutschland war sie rund 13 Jahre als Digital-Media-Beraterin bei Agenturen in Deutschland und der Schweiz tätig, zuletzt bei der Winterthurer Mediaagentur Konnex. In dieser Zeit führte sie auch ein Team.

Adello wurde 2008 gegründet und bietet Programmatic Advertising auf Basis einer nach eigenen Angaben patentierten KI als Managed Service an. Neben der Schweiz hat das Unternehmen unter anderem Büros in Deutschland, Grossbritannien, Singapur und den USA. (pd/nil)