Wortspiel: Anita Schröter startet als Senior Consultant

Die Zürcher Digital-Marketing-Agentur Wortspiel wächst auf 11 Mitarbeitende, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit Anfang Oktober engagiert sich Anita Schröter als Senior Consultant bei der Agentur. Als Expertin für Google Ads und Facebook Ads positioniere sie Unternehmen gekonnt in den zwei grössten Werbenetzwerken der Welt. Dabei profitiert sie von ihrer langjährigen Erfahrung aus Dutzenden von Kundenprojekten, zuletzt bei der Hutter Consult. Eine besondere Leidenschaft von Schröter sind Coachings und Trainings: Die Schweizerisch-Niederländische Doppelbürgerin ist eine von nur neun «Google Certified Trainer» in der Schweiz.

Anfang Juni stiess Vincent Tresno als Senior Consultant zu Wortspiel. Der ehemalige Chief Marketing Officer bei Rocket Internet beschäftigt sich seit 2001 mit digitalen Geschäftsmodellen und berät Unternehmen zu Marketing-Strategie, Growth Hacking und Data-Driven Marketing. Tresno sei Keynote-Speaker mit Einladungen unter anderem zu Google, Microsoft und Estée Lauder Companies, Dozent an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und Co-Autor des Fachbuches «Think Growth». Er studierte Jazzmusik, Internationale Betriebswirtschaft sowie Medienwirtschaft- und Technik in Deutschland, Singapur, Australien und England.

Bereits seit Anfang Jahr verstärkt Christian Ebernickel das Team von Wortspiel als Senior Consultant. Er berät sowohl internationale Konzerne wie Volkswagen und Fielmann als auch schnell wachsende Startups wie die Schweizer Umzugs-Vermittlungsfirma Movu. Der Gewinner des von Google unterstützten «Analytics Awards» sei gefragter Speaker auf Konferenzen wie der «Data Driven Business» in Berlin, der «SMX» in München und dem «Analytics Summit» in Hamburg sowie Dozent bei 121WATT. (pd/wid)