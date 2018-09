Best of Swiss Apps 2018: Anmeldefrist um eine Woche verlängert

Aufgrund zahlreicher Anfragen haben sich die Best-of-Swiss-Apps-Verantwortlichen dafür entschieden, die Anmeldefrist auf den Montag, 17. September 2018 zu verschieben.

Interessierte können somit ohne Zeitdruck Mobile- und Desktop-Apps in den zehn Kategorien «Innovation», «Design», «User Experience & Usability», «Functionality», «Business Impact», «Campaigns», «Enterprise», «Games», «Mixed», «Augmented & Virtual Reality» sowie der Sonderkategorie «Conversational Apps» einreichen.

Unter «Conversational Apps» verstehen die Organisatoren laut einer Mitteilung Apps, die über den Funktionsumfang eines Chatbots hinausgehen und die mit Sprachassistenten wie Alexa, Cortana, Siri und Co. zusammenarbeiten können. Die Spezialkategorie soll zeigen, was in der Schweiz in diesem noch recht neuen Feld bereits an Innovationen passiert. Gemäss den Veranstaltern zählen die Punkte der Sonderkategorie auch für das grosse Best-of-Swiss-Apps-Agenturranking, in welchem jährlich die erfolgreichsten App-Agenturen gelistet werden.

Informationen zu Best of Swiss Apps finden Sie hier. (pd/cbe)