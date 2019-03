Twitter: Antworten können künftig versteckt werden

Twitter arbeitet derzeit an einem Feature, mit dem Nutzer Antworten auf ihre Tweets verstecken können. Diese sollen damit aber nicht komplett verschwinden, sondern für andere Nutzer aktiv abrufbar bleiben. Sinn des Ganzen ist offenbar, den Usern mehr und feinere Kontrolle über ihre Twitter-Konversationen zu geben. Das Verstecken von Antworten wäre dabei eine weniger drastische Alternative zum Blockieren oder Stummschalten von Nutzern.

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp