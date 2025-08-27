Publiziert am 27.08.2025

Die App entstand im Rahmen des Projekts Rald (Raising Awareness for Linguistic Diversity) der Universität Zürich, heisst es in einer Mitteilung. Die kostenlose Anwendung steht ab Mittwoch in den App-Stores von Apple und Google zum Download bereit.

Nach dem Erfolg der ersten Dialektapp «Gschmöis» aus dem Jahr 2018 kann die Universität nun mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds ein umfangreicheres Projekt durchführen. Ziel ist es nicht nur, Daten zu sammeln, sondern der Öffentlichkeit auch Einblicke in Inhalte und Methoden der Dialektforschung zu vermitteln.

Nutzerinnen und Nutzer können in der App über 100 Fragen zu ihrem Dialektgebrauch beantworten, die Wortschatz, Aussprache, Grammatik und spezifische Wortformen abdecken. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Antworten anderer Personen aufzunehmen, um ein möglichst umfassendes Bild des Schweizerdeutschen zu erstellen. Teilnehmen können alle Interessierten, auch Personen ohne Deutschschweizer Herkunft oder mit mehrsprachigem Hintergrund.

Die gesammelten Daten werden von einem Forschungsteam laufend analysiert und auf dem Projektblog veröffentlicht. Ab Oktober finden in sechs Schweizer Städten – Aarau, Zug, Chur, Wattwil, Biel und Brig – öffentliche Workshops statt. Dort werden die Ergebnisse nicht nur präsentiert, sondern auch gemeinsam mit den Teilnehmenden ausgewertet, die ihr lokales Sprachwissen einbringen können. (pd/spo)