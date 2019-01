Ein neuer Trend verbreitet sich seit einigen Tagen in den sozialen Medien. Unter dem Hashtag #GreatestHits ging es anfänglich nur um Klischees in bestimmten Berufen. User twitterten, mit welchen Vorurteilen ihr Job behaftet ist. Mittlerweile findet der Trend den Weg in alle möglichen Bereiche. persoenlich.com hat einige #GreatestHits zusammengefasst:

Hallo, wir sind das SRF. Ihr kennt uns von unseren #GreatestHits wie «Ja, alle unsere Mitarbeiter schlafen auf Fischers Bettwarenfabrik-Kissen», «Nein, wir können deinen TV nicht reparieren» und «Ja, Beni Thurnheer arbeitet jetzt wirklich nicht mehr bei uns … oder doch?». — SRF (@SRF) 24. Januar 2019

Hallo, wir sind die Meteorologen von @srfmeteo. Ihr kennt uns von unseren #GreatestHits wie «Nein, wir kennen das genaue Wetter an Ostern noch nicht», «Nein, auch keine Tendenz», «Nein, wir sind nicht @meteoschweiz», «Ja, wir können uns bei Sturm auf dem Dach anseilen». ^ng — SRF Meteo (@srfmeteo) 24. Januar 2019

Hallo, ich bin SRF 3. Du kennst mich vielleicht von meinen #GreatestHits wie «nein, die Moderatoren können die Musik nicht selber auswählen», «DRS 3 heissen wir seit 2011 nicht mehr» oder «ganz genau! DAFÜR zahlst du Billag». — SRF 3 (@srf3) 24. Januar 2019

Hallo, ich bin Mario Torriani. Ihr kennt mich von meinen #GreatestHits wie «Ja, ich bin verwandt mit dem Schlagersänger Vico»,

«Ja, auch mit der Hockeylegende Bibi» und «Nein, 17 Jahre früh aufstehen für @SRF3 war kein Problem. Wecker, kennsch?» — mario torriani (@twitorriani) 24. Januar 2019

Allegra, ich bin Rätoromane. Sie kennen uns vielleicht von unseren #GreatestHits „Chara lingua da la mamma“, „Ja, die Sprache lebt“, „Nein, ich bekomme persönlich keine Subventionen“ und „Buna not, dorma bain“ #rumantsch — Andri Franziscus (@A_Franziscus) 24. Januar 2019

Hallo, ich bin Schweizer Stimmbürger. Du kennst mich vielleicht von meinen #GreatestHits „JA“, „NEIN“ und „JA“. — Daniel Kaufmann (@lilypap) 24. Januar 2019

Hallo, ich bin 3sat. Ihr kennt mich ja von meinen #GreatestHits wie "Ja, Schweizerdeutsch ist bei uns untertitelt", Nein, das lief bei @ARTEde" und "Nein, wir können die Webkameras im Alpenpanorama nicht zentral steuern". https://t.co/UrCkNRb3H3 — 3sat (@3sat) 23. Januar 2019

Hallo, wir sind UPC Schweiz. Du kennst uns vielleicht von unseren #GreatestHits wie «Nein, wir heissen nicht mehr Cablecom, auch nicht UPC Cablecom», «Ja, wir sind die mit der tollen Musik in der Warteschleife», «Und nein, wir liefern keine Pakete in braunen Lastern aus». — UPC Schweiz (@UPC_Switzerland) 25. Januar 2019

Hallo, wir sind die Migros, Sie kennen uns vielleicht durch unsere grössten Hits wie «Frau Nyffenegger, bitte an Kasse 5», «Händsiecumulus?» und «Haha, ja, wenn es nicht scannt ist es gratis. Haha...» — Migros (@migros) 24. Januar 2019

(cbe)