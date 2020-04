Ricardo: Audi Schweiz lanciert «Audi4Heroes»

Auf dem Schweizer Online-Marktplatz Ricardo läuft seit Freitag eine Reihe von exklusiven Charity-Auktionen, bei denen Erlebnisse und Gegenstände von Audi und ihren Markenbotschaftern zu ersteigern sind. Der gesamte Erlös geht an die Kinderrechtsorganisation Save the Children, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Partnerschaft mit Audi und mit Hilfe der Auktionen möchte Save the Children im Sinne der Solidarität Unterstützung an die Heldinnen und Helden der aktuellen Coronavirus-Krise zurückgeben: an die Eltern im Gesundheitswesen, die zurzeit beruflich für die gesamte Schweizer Bevölkerung Enormes leisten und gleichzeitig aufgrund der Schulschliessungen und meist ohne Unterstützung der Grosseltern für ihre eigenen Kinder da sind. Da sich die aktuelle Situation in jedem Kanton täglich verändert, analysiert die Kinderrechtsorganisation die Bedürfnisse der Familien laufend und arbeitet mit Spitälern und Partnerorganisationen zusammen. Save the Children wird mit dem erzielten Erlös Projekte dort umsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Auf Ricardo versteigert werden unter anderem eine Renntaxifahrt mit dem Audi R8 e-tron, Skischuhe von Didier Cuche, ein privater Kochkurs mit Andreas Caminada oder eine geführte Skitour mit Skiprofi Fränzi Aufdenblatten. Hier geht es zu den Auktionen. (pd/cbe)