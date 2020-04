Vor drei Jahren mit dem Konzept der Dokumentenautomatisierung für Kanzleien gestartet, wurde das Angebot von DigitalCounsels laufend erweitert und wird neu unter dem Namen GetYourLawyer zur kompletten Rechtsplattform. Privatpersonen und Unternehmen finden per Mausklick die passenden Anwälte – und diese wiederum können ihre Dienste bequem online anbieten. Von der Offerte über den Austausch von Dokumenten bis zur Zahlungsabwicklung läuft die Zusammenarbeit komplett digital, transparent und absolut vertraulich, heisst es in einer Mitteilung von Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch).

Plötzlich entsteht ein Streit ums Sorgerecht, man will die Kündigung anfechten oder ein Unternehmen gründen. Doch die wenigsten Menschen kennen einen passenden Rechtsbeistand, wenn man dringend einen braucht. Der Matching-Algorithmus von GetYourLawyer ordnet eine solche Anfrage den bestqualifizierten und passenden Juristen zu und diese werden automatisch eingeladen, eine Offerte zu unterbreiten, heisst es weiter. Die Anwältinnen und Anwälte würde zwischen einer Offerte mit Fixpreis, Kostendach oder offener Abrechnung wählen. Für die Rechtsuchenden schaffe dies eine ungewohnte Transparenz, ist GetYourLawyer-Mitgründer und CEO Dominic Rogger überzeugt: «Diese Einfachheit ist für die Rechtsbranche eine kleine Revolution. Wir sind stolz darauf, mit unserer Lösung alles digital und aus einem Guss anbieten zu können.»

Die Anwälte und Kanzleien können dank der Plattform ihre Administration und Mandatsakquise vereinfachen und damit auf die juristische Arbeit fokussieren. Zeiterfassung, Rechnungserstellung und Dokumentenmanagement funktionieren über die eigens programmierte Legal Software – egal ob im Büro am Computer oder unterwegs auf dem Smartphone. Auf GetYourLawyer werden alle Daten vollständig verschlüsselt ausgetauscht – das Anwaltsgeheimnis bleibt zu jedem Zeitpunkt konsequent gewahrt. Sämtliche Abläufe auf der Plattform sind zudem unter enger Aufsicht von Rechtsexperten in Einklang mit den Berufs- und Standesregeln entwickelt worden. «GetYourLawyer ist eine Plattform von Anwälten für Anwälte und ihre Kunden», wird CEO Rogger in der Mitteilung zitiert. «Wir bringen alle Beteiligten unkompliziert und digital zusammen – davon profitieren beide Seiten.»

Über die grosse Medienreichweite der Muttergesellschaft Ringier Axel Springer Schweiz erreiche die Plattform rund 80 Prozent der Deutschschweizer Haushalte und Unternehmen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum des Beobachters bietet Rechtsuchenden einen nahtlosen Übergang von der Beobachter-Beratung zur Anwaltsberatung, schreibt Rasch. Der Beobachter baue mit GetYourLawyer sein Angebot in der digitalen Rechtsberatung weiter aus. Rasch stieg 2019 beim Unternehmen ein (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)