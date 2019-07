Ringier Axel Springer Schweiz (Rasch) beteiligt sich mittels Aktienkauf und einer Kapitalerhöhung als Aktionärin an DigitalCounsels. Rasch übernimmt die Mehrheit und Kontrolle in mehreren Schritten. Mit dieser Beteiligung wird der «Beobachter» neben Guider.ch, dem digitalen Rechtsberater für alle Lebenslagen, das Angebot in der digitalen Beratung weiter ausbauen, heisst es in einer Mitteilung.

DigitalCounsels wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Dienstleistungen für digitale Rechtsberatung und Mandatsakquise über eine webbasierende Infrastruktur zu erbringen. Auf der Anwaltsplattform können Rechtssuchende ihr Anliegen schildern und erhalten kostenlos verbindliche Offerten aus dem Netzwerk von unabhängigen, qualifizierten Schweizer Anwälten. «Der ‹Beobachter› hat sich schon immer für einen einfachen Zugang zum Recht eingesetzt. Bereits jetzt bearbeitet das Beratungszentrum jährlich über 100’000 Anfragen seiner Mitglieder und bietet kompetent Hilfe in verschiedenen Lebenslagen», wird Roland Wahrenberger, Chief Marketing Officer Rasch und Leiter «Beobachter», zitiert. «Die Beteiligung von Rasch an DigitalCounsels bietet uns neue Möglichkeiten in der digitalen Rechtsberatung.»

Ratsuchende so wie auch die Kunden des «Beobachter»-Beratungszentrums und von Guider.ch werden zukünftig in der Anwaltsberatung von DigitalCounsels als Partner des «Beobachters» unterstützt. Das bisherige Anwaltsnetzwerk des «Beobachters» wird in das Netzwerk von DigitalCounsels überführt. «Mit dem ‹Beobachter› als starken Partner freuen wir uns, das Angebot von DigitalCounsels einem breiten Publikum bekannt zu machen. Wir brennen darauf, mit dem ‹Beobachter› den nächsten Entwicklungsschritt anzugehen. Mit diesem erweiterten Team werden wir die Technologie und das Anwaltsnetzwerk weiter ausbauen», so Dominic Rogger, CEO DigitalCounsels.

Wahrenberger sowie Marcel Hürlimann, Chief Financial Officer Rasch, nehmen Einsitz im Verwaltungsrat von DigitalCounsels. Im Zuge der Investition und der engen Kooperation wird der Auftritt von DigitalCounsels neu gestaltet und fortan in Kombination mit der Marke des «Beobachters» auftreten.