Jeff: Ausgefuchst das Food-Mekka Zürich entdecken

Das Zürcher-Start-up Joixes hat die weltweit erste Suchmaschine auf Basis von geschmacklichen Vorlieben realisiert. Die Weiterentwicklung zum Food-Quiz kommt jetzt für Zürich Tourismus zum Einsatz und lässt spielerisch das Food-Mekka der Schweiz entdecken. Jeff setzte sich mit dieser Idee in einem Pitch durch und war für Konzeption, Entwicklung und die gestalterische Umsetzung verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Innovative Sternenküche oder eher Food-Truck? In nur wenigen Schritten und via Point-and-Click-Auswahl lässt sich mit dem Online-Quiz oder über den Facebook Messenger von Zürich Tourismus der persönliche Food-Typ ausfindig machen. Das Test-Ergebnis auf den Seiten von Zürich Tourismus liefert einem, anhand sechs bunter Protagonisten der Stadtzürcher Tierwelt, eine kurze Erklärung des Persönlichkeitstypen sowie die passenden Restaurant-Empfehlungen und Ausflugstipps für Zürich und die Region. Wer mag, kann das Ergebnis mit der eigenen Community teilen und diese so ebenfalls zur Teilnahme anregen.

Hinter dem scheinbar einfachen System steckt ein ausgeklügelter Algorithmus, der sich einer grossen Datenbank aus verschiedenen Persönlichkeitsmuster bedient. Verantwortlich zeigt dafür das von einem ETH- und einem HSG-Abgänger gegründete Start-up Joixes, das sich dem Gebiet der Geschmacksforschung verschrieben hat und so die wissenschaftliche Grundlage der Test-Auswertung liefert.

Nach dem Pitchgewinn ist das Projekt für die Zürcher Kommunikationsagentur Jeff die erste Zusammenarbeit mit Zürich Tourismus. Mit der Idee setzt Zürich Tourismus auf eine kanalübergreifende, zielgruppengerechte Content Strategie, die auf den immer grösser werdenden Trend zu «Food-Reisen» einzahlt. Zürichs kulinarische Vielfalt soll dabei aufgezeigt und die Schweizer Metropole im Ausland als Hotspot für Geniesser und Feinschmecker positioniert werden.

Das Quiz richtet sich vor allem an Freizeit- und Businesstouristen aus Europa und Übersee, ist aber natürlich auch für jeden «Local» interessant: Um das kulinarische Angebot in der eigenen Stadt neu zu entdecken – aber natürlich auch, um herauszufinden, ob man sich eher zur Gattung des «Fizzy Fox», des «Harmonious Hedgehog» oder eines der anderen Stadttiere zählen darf.

Verantwortlich bei Zürich Tourismus: Nathalie Lüthi (Leiterin Marketing), Janine Rupf (Teamleiterin Content Marketing), Matthias Drabe (Teamleiter Online Marketing), Evelyne Kunz (Online Marketing Manager), Silvan Hensler (Social Media Manager); verantwortlich bei Jeff: Leonie Moeri und Olivier Mächler (Project Lead), Joel Schuler (Digital Project Manager), Rebecca Ammeter (Digital Project Manager), Tobias Harbeke (Graphic Design); verantwortlich bei Joixes (Mitentwicklung Geschmackswelten, algorithmische Umsetzung): Ben Bösch (Co-Founder), Andreas Bleuler (Co-Founder); verantwortlich bei Amazee Labs (technische Umsetzung foodquiz.ch): Sarah Geissberger (Lead, UX & Frontend), Tadej Basa (Backend, Vue.JS), Sasa Nicolic (Frontend), Vasi Chindris (Backend, Sitebuilding), Marilyn Dietrich (Project Management). (pd/cbe)