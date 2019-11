LinkedIn: Barbara Wittmann wird Country Manager DACH

Barbara Wittmann ist seit fast vier Jahren bei LinkedIn und übernimmt zusätzlich zur Leitung des Geschäftsbereichs Talent Solutions die Verantwortung für das Gesamtgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Hierzu gehören die lokale strategische Ausrichtung sowie die Büros in München und Berlin, deren Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich um 35 Prozent gestiegen sei. Gemessen am Mitarbeiterwachstum ist der DACH-Raum damit für LinkedIn die am schnellsten wachsende Region in Europa.

«Barbara hat in den letzten vier Jahren bereits einen sehr wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg in der DACH-Region geleistet und es freut mich deshalb außerordentlich, dass sie nun auch die Rolle der Country Managerin übernommen hat», lässt sich John Herlihy, Vice President EMEA and LATAM bei LinkedIn, in der Mitteilung zitieren. «Ich bin mir sicher, dass uns ihre Expertise und ihre strategische Führung maßgeblich dabei unterstützen werden, unser lokales Potenzial auszuschöpfen, was unser Kundengeschäft sowie den Ausbau unserer Mitgliederzahlen anbelangt.» (pd/lol)