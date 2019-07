Line+Circle: Beratungsfirma für Sport und Kultur gegründet

Die digitalen Kampagnen rund um die Fifa Weltmeisterschaft 2018 wie «Budweiser Man of the Match» haben ein Millionenpublikum erreicht (persoenlich.com berichtete). Fifa und Webrepublic haben dafür Gold beim Best of Swiss Web Award 2019 geholt. Nun haben sich die verantwortlichen Projektleiter auf Kunden- und Agenturseite, Gunnar Karnath und Henri Gisler, zusammengeschlossen und bringen mit ihrem neuen Beratungsunternehmen Line+Circle ein Serviceangebot an den Markt, das es in dieser Konstellation noch nicht gibt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Sponsoring ist nicht gleich Digital Marketing. Es bleibt auch weiterhin nicht alles messbar. Die beiden Welten rücken aber stetig näher zusammen, was ein Umdenken in vielen Organisationen erfordert.» wird Gunnar Karnath zum Hintergrund der Gründungsidee zitiert.

Line+Circle unterstütze Verbände, Ligen, Vereine und Einzel-Athleten. Man wolle sich aber nicht exklusiv auf Sport fokussieren. Beratungsleistungen für Kunst und Kultur würden ebenfalls angeboten. Henri Gisler sagt laut Mitteilung: «Viele Rechtehalter im Kulturbereich, von lokalen Museen, Musikfestivals bis zu internationalen Kunstmessen stehen vor ähnlichen Veränderungen und neuen Möglichkeiten ähnlich den Rechtehaltern im Sport.»

Bevor er auf die kommerzielle Seite wechselte, verhandelte Gunnar Karnath als Jurist globale Sponsorships für die Fifa und die Bundesliga. Danach hat er die Fifa-Digital-Marketing-Abteilung mitgegründet und war projektverantwortlich für das kommerzielle digitale Programm der Fussball-Weltmeisterschaft 2018 und für den Aufbau der Online-Präsenz in China. Gisler war knapp vier Jahre bei Webrepublic und hat als Senior Strategy Consultant in den letzten Jahren vor allem das Fifa-Mandat mit einem Team von 25 Mitarbeitenden geleitet. Zuvor hatte er bei diversen Technologie-Startups in London mitgewirkt. (pd/log)