Twitter: Blinkendes Logo muss von Gebäude runter

Kurz nach Umbenennung der Onlineplattform Twitter in «X» und der Installation des neuen Logos auf dem Dach der Firmenzentrale in San Francisco, muss dieses wieder entfernt werden. Nach einer Klage der Stadt wurde das riesige «X» aus Metall am Montag abgebaut.

Anwohner hatten sich über das nächtliche Blinken des neuen Logos des Technikunternehmens von Multimilliardär Elon Musk beschwert, wie ein Journalist der französischen Nachrichtenagentur AFP berichtete.

