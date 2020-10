Agenturaufkauf: Blue Glass Interactive übernimmt Schaetz Cro

Die Digitalmarketingagentur Blue Glass Interactive übernimmt per sofort die Web Analytics Agentur Schaetz Cro und erweitert so ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Digital Analytics, heisst es in einer Mitteilung. Der ehemalige Schaetz-Cro-Inhaber Dominik Schaetz wird bei Blue Glass als Team Manager Digital Analytics den Fachbereich leiten.

Der Übernahme und Integration von Schaetz Cro liege ein grundsätzlicher Ansatz von Blue Glass Interactive zugrunde: Die Datengetriebenheit ist fest in der DNA der Agentur verwurzelt und wird von der Strategieerarbeitung bis hin zu Erkenntnissen aus der Performance-Auswertung von laufenden Massnahmen über alle Bereiche aktiv angewendet.

Mit dem eigenständigen Bereich Digital Analytics werde diese Datengetriebenheit noch spürbarer und fest verankert, heisst es. Der Kundschaft von Blue Glass werde die vertieften Kompetenzen in Web Tracking, Web Analytics und Conversion Rate Optimization (CRO) neu auch als eigenständigen Service zugänglich gemacht.

Chief Executive Officer von Blue Glass, Raphael Bienz, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Dominik Schaetz bekommt der nun eigenständige Bereich Digital Analytics einen Kapitän mit ausgewiesener Fachkompetenz und einem reichen Erfahrungsschatz. Die Zusammenlegung mit dem Team von Blue Glass ermöglicht den Bestandskunden beider Agenturen den Zugang zu zukunftsträchtigen und integrierten Tracking-, Data- und Analytics Lösungen.»

Die Kollaboration mit der spezialisierten Agentur Schaetz Cro ist bereits langjährig erprobt. So fanden sich die beiden Agenturen bereits seit 2012 über mehrere Wegstrecken hinweg in einer Bürogemeinschaft und in der Zusammenarbeit auf langjährigen Kundenprojekten. (pd/wid)