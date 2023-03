Pinterest Schweiz

Caren Vonderberg wird neue Country Managerin

Die ehemalige Head of Sales & Partnerships der Kreativsuchmachine in Deutschland leitet neu die Geschäfte in der Schweiz und Österreich.

War vor Pinterest für die Entwicklung und Umsetzung von Werbekampagnen auf internationaler Ebene verantwortlich: Caren Vonderberg (Bild: zVg)