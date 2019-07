Chris Tanner hat sich entschieden, als CEO von AdNovum zurückzutreten und das Unternehmen per Ende Juli zu verlassen. Die Suche nach einem neuen CEO sei im Gange. Im August und September leitet CFO Roger Bösch überbrückend das Unternehmen, wie es in einer Mitteilung heisst.







«AdNovum ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Gemeinsam haben wir viele Projekte erfolgreich umgesetzt und sind wichtige Innovationsschritte gegangen. Jetzt stehen neue Aufgaben an, für die es frische Ideen und externes Know-how braucht», wird Tanner zitiert.

Per 1. August tritt Marcel Nickler in den Verwaltungsrat von AdNovum ein. Nickler ist Partner und Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Gesellschaften bei der Management- & Technologieberatung BearingPoint. Er befasse sich mit Themen rund um Innovation und digitale Transformation. Seine Erfahrung als Management- und Strategie-Berater sammelte er in multinationalen Unternehmen und Organisationen. Er ziehe sich Ende September aus dem operativen Geschäft bei BearingPoint zurück und werde als Delegierter des Verwaltungsrats AdNovum führen, bis der neue CEO übernimmt.







Marcel Nickler wird wie folgt zitiert: «AdNovum hat mit ihrer starken Identität als Ansprechpartner für anspruchsvolle IT-Vorhaben ein grosses Potenzial. Damit kann sich das Unternehmen, trotz steigendem Margendruck, auch in einem globalen Kontext erfolgreich weiterentwickeln.» (pd/log)