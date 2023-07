Conscious Influence Hub: Constanze Fristensky neu im Vorstand

Der Verein Conscious Influence Hub verstärkt seinen Vorstand mit Constanze Fristensky, Consultant Influencer & Content Marketing bei Farner, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit ihrer Expertise im nationalen und internationalen Influencer Marketing sei Fristensky die ideale Besetzung für den Vorstandssitz. Der Verein setzt sich für einen respektvollen Dialog in der digitalen Welt einsetzt.

Constanze Fristensky absolvierte ein Studium im Bereich Tourismus mit dem Schwerpunkt Marketing an der Fachhochschule Graubünden in Chur. Nach ihrem Abschluss und einem Praktikum bei einer Marketingagentur, zog es sie nach Turin, Italien, um in die Welt des Influencer Marketing einzutauchen. Ihre internationale Expertise setzte sie später laut Mitteilung bei Kingfluencers für nationale Influencer Kampagnen ein, bevor sie sich dem Team von Farner anschloss.

Erst Partnerschaft, dann Vorstand

Bei Farner fokussiert sich Fristensky ebenfalls auf Influencer-spezifische Projekte und ist seit 2022 Mitglied der Jury des Swiss Influencer Awards. Ihre Mitwirkung trug dazu bei, Anfang dieses Jahres eine Partnerschaft zwischen Farner und dem Conscious Influence Hub zu etablieren, bevor sie selbst in den Vorstand des Vereins berufen wurde, heisst es weiter.

«Diese Gelegenheit erfüllt mich mit grosser Freude», so Constanze Fristensky. «Als neuestes Vorstandsmitglied möchte ich mich gemeinsam mit den Partnern, den Mitgliedern, dem Vorstand und der Geschäftsführung des Vereins für einen bewussten Umgang mit digitalem Einfluss einsetzen. Durch den Dialog und Austausch mit Influencer*innen und dem Beirat strebe ich an, mich für verantwortungsbewusstes Verhalten auf den sozialen Medien einzusetzen.» (pd/yk)