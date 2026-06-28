Publiziert am 28.06.2026

Bislang konnte sich jeder, der Videoinhalte herstellt, Content Creator nennen. Doch neu gibt es für diesen Job einen eidgenössischen Abschluss, berichtet der Sonntagsblick.

Entwickelt hat diesen der Verband der Schweizer Auftragsfilmer Swissfilm Association gemeinsam mit ICT-Berufsbildung Schweiz – mit dem Segen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Wer im Januar 2027 die erstmals durchgeführte Prüfung für den neuen eidgenössischen Fachausweis Multimedia Content Creator ablegen will, kann sich ab Juli bewerben. Zugelassen werden Personen mit Abschlüssen in verwandten Berufen wie Mediamatiker oder Grafiker – sowie Bewerberinnen und Bewerber, die zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen können.

«Es ist uns wichtig, dass auch Quereinsteiger eine Chance haben – denn in diesem Bereich gibt es viele Autodidakten», wird Michel Alraun, Vorstandsmitglied der Swissfilm Association, im SonntagsBlick zitiert. Wie es beim SBFI auf Anfrage heisst, ist zuletzt jeweils ein neuer eidgenössischer Fachausweis pro Jahr geschaffen worden. Während neue Berufstitel entstehen, verschwinden andere, weil in einem langen Zeitraum niemand mehr eine Prüfung ablegt. Seit 2024 sind insgesamt 18 Berufstitel gestrichen worden – so etwa der Steinmetzmeister oder der Siebdruckermeister. (pd/nil)