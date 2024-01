Andfrank: Content und Asap schliessen sich zusammen

Seit Januar ist eine neue Agentur mit dem Namen Andfrank tätig. Entstanden ist sie aus dem Zusammenschluss der Agenturen Alder Strässle and Partner (Asap) und Content. Mit einer geballten Ladung Offenheit, Kreativität, Innovation und wissenschaftlicher Kompetenz vereine die Agentur neu die beiden Bereiche Brand Communication und Healthcare Marketing unter einem Dach, heisst es in der Mitteilung.





Die Core-Teams der beiden Agenturen sollen bestehen bleiben und durch zusätzliche Fachexpertinnen und Fachexperten gestärkt werden, schreibt Andfrank. Die neue Agentur wird durch die Inhaber Florian Bieniek, Ramon Alder, Nico Strässle (alle drei Asap) und Kathrin Summerauer (Content) geführt. Die ehemalige Inhaberin und Geschäftsführerin der Agentur Content, Monika Wiedemeijer, wird Andfrank weiterhin in der Rolle als Senior Advisor und im Verwaltungsrat erhalten bleiben. Sie hat an den Standorten Zürich und Frauenfeld ihren Sitz. Die bisherigen Agenturnamen Asap Alder Strässle and Partner und Content Markting & Services verschwinden vom Markt, wie Ramon Alder auf Anfrage von persoenlich.com sagt.

Der Name Andrank soll auch die Haltung der Agentur widerspiegeln. «Wir wollen Marken und Unternehmen durch Offenheit weiterbringen. Denn in unserem Verständnis bedeutet Offenheit nicht nur ehrlich und transparent zu sein, sondern auch, bewusst klare und direkte Worte zu wählen, Ideen zuzulassen und auch mal neue Wege zu gehen. Dadurch entsteht Kreativität und Innovation», wird Ramon Alder, Creative Director und Co-Owner von Andfrank, zitiert.

Laut Nico Strässle, Managing Director und Co-Owner, setzen die neuen Inhaberinnen und Inhaber konsequent auf klare und kompetente Marketing- und Kommunikationslösungen. «Für uns zählt was wirkt. Auch wenn es manchmal Mut erfordert, für etwas einzustehen oder mal mehr Fragen zu stellen, als dem Gegenüber lieb ist».

«Mit 21 motivierten Mitarbeiter:innen aus den verschiedensten Fachbereichen der Kommunikationswelt und der Erweiterung des Leistungsangebots können wir noch schneller auf Veränderungen und Trends im Markt reagieren, um so Kampagnen zu erschaffen, die ankommen und wirken. Dadurch bringen wir unsere Kund:innen weiter», sagt Kathrin Summerauer, Managing Director und Co-Owner, laut Mitteilung.

Andfrank arbeitet für zahlreiche Kunden wie A. Menarini, A. Vogel, Biogen, Frankenspalter.ch, Grajo, GSK, Janssen, Joya Shoes, Lidl, Louis Widmer, Mepha, NovoNordisk ,TopPharm oder Sanofi. (pd/wid)