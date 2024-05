Publiziert am 03.05.2024

In der im Frühjahr gestarteten dritten Ausgabe des Junior Agency Awards, dem ersten hochschulübergreifenden Wettbewerb für Marketingkommunikation, entwickeln die Studierenden in Teams ein mehrjährig ausgelegtes Marketing-Konzept für die Art Museums of Switzerland. Das schreibt der Verband Leading Swiss Agencies LSA in einer Medienmitteilung.

Fachkundige Unterstützung erhalten die Studierenden dabei von Coaches aus den LSA-Agenturen. Nach einer hochschulinternen Vorausscheidung Ende Mai treten die Gewinnerteams am 10. Juni 2023 mit ihren Entwürfen vor der nun bekannten Fachjury gegeneinander an. Moderiert wird der Abend von Danijel Sljivo.

Für die diesjährige Jury konnten neben dem Auftraggeber André Hefti, CMO von Schweiz Tourismus wiederum Vertreter:innen der LSA Mitgliedsagenturen gewonnen werden: Petra Dreyfus Co-CEO von Wirz, Florence Siebert, CEO von Essence Mediacom, Julius Jäger, Executive Strategy Director bei Jung von Matt Brand Identity und Fabian Bertschinger Executive Creative Director bei Farner Schweiz.

Zusätzliches Know-how erhält die Jury durch die Werberin des Jahres Andrea Bison, Co-CEO, CCO und Partnerin bei thjink, Michi Frank, CEO der Goldbach Group AG und durch Mirco Hecker, Brand Partnerships Lead Switzerland bei TikTok. (pd/nil)