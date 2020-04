Google hat am internationalen Faktencheck-Tag vom Donnerstag ein neues Förderprogramm über 6,5 Millionen US-Dollar (6,14 Millionen Franken) für Faktencheck-Organisationen vorgestellt. Dieses richtet sich an Non-Profit-Organisationen, die sich dem Kampf gegen Desinformation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Coronavirus, verschrieben haben. In Europa werden die entsprechenden Massnahmen von Full Fact und Maldita.es koordiniert.

Ziel des neuen Förderprogramms ist es, vorhandene Expertise breiter zu nutzen, Erfahrungen zu teilen und so insgesamt die Verbreitung gefährlicher und falscher Informationen zu verringern. Zum Hintergrund: Gesundheitsorganisationen und führende Politiker auf der ganzen Welt haben davor gewarnt, dass zu viele Informationen rund um die Coronavirus-Pandemie den Menschen den Zugang zu verlässlichen Quellen erschweren könnten. Um hier für Orientierung zu sorgen, müssen alle Akteure – Wissenschaftler, Journalisten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Technologieplattformen und viele andere – zusammenarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Rahmen dessen unterstützt Google nun gemeinnützige Organisationen, die sich auf die Qualität von Informationen und die Überprüfung von Fakten konzentrieren. Neben der finanziellen Förderung gehören dazu auch neue Funktionen, um die Arbeit dieser Organisationen in unseren Produkten sichtbar zu machen. (pd/cbe)