Tubecon Awards: Das sind die nominierten Influencer

Welche Influencer und Content Creators haben die Schweiz im letzten Jahr am meisten bewegt? An den Tubecon Awards, dem Schweizer Social-Video-Preis, werden erneut die wahren Social Media Stars am Freitag, 17. Mai im Hallenstadion in Zürich ausgezeichnet. Die 18 Nominierten in den acht Kategorien sind nun bekannt und der Ticketverkauf für die Awards Show ist eröffnet, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

Im Anschluss an die Influencer & Social-Media-Marketing-Konferenz wird die Preisverleihung von «Tubecon Switzerland» veranstaltet, in Zusammenarbeit mit Schweizer Radio und Fernsehen SRF und Blick.

Nominierte in acht Kategorien

− Lifestyle: Zoë Pastelle, Saturday and Sunday, Michèle Krüsi (The Fashion Fraction)

− Skills: Wildlicht, Gian Maria Finger, Dino Reichmuth

− Gaming: CielleNoire, FreshKrabu, Sephiron

− Comedy: Izzy Magazine, Gabriano, Raffa’s Plastic Life

− Newcomer: nathistyle, Fabienne Mischler, SuperCedi

− Taboo: Breaker Iris Reeves, Anja Zeidler, Raffa’s Plastic Life

− Person of The Year: Zoë Pastelle, Gabriano, Raffa’s Plastic Life

− Content of The Year: Jenny Kaufmann, Gian Maria Finger, Izzy Magazine

Ab Mitte April können Fans und Follower via Voting auf tubecon.ch die Gewinner der Kategorien «Person of The Year» und «Content of The Year» bestimmen.Die Schweizer Creator Community verleiht die anderen sechs Preise. Die Tickets für die Awards Show der Influencer-Szene sind ab sofort auf ticketcorner.ch zu kaufen.

Die Preisverleihung wird auf den YouTube-Kanälen von «Tubecon Switzerland» (youtube.com/tubeconch), von Zwei am Morge (youtube.com/zweiammorge) und von blick.chlive gestreamt sowie zeitversetzt am Samstag, 18.Mai um 23.20 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt. (pd/wid)