Brandpulse: Neue Positionierung für die Katadyn Group

Publiziert am 20.10.2026

Die Markenagentur Brandpulse hat die Katadyn Group bei der Neuausrichtung ihrer Markenarchitektur begleitet. Das historisch gewachsene Markenportfolio des Schweizer Anbieters für autarke Nahrungs- und Trinkwasserversorgung wurde in ein Masterbrand-System überführt. Es soll sich international skalieren lassen. Die Markenpositionierung steht neu unter dem Leitgedanken «For the Mission», heisst es in einer Mitteilung.

Die Katadyn Group entwickelt und vertreibt Produkte und Lösungen für die Outdoor- und Marineindustrie, humanitäre Hilfsorganisationen, das Militär sowie für kommunale und industrielle Anwendungen. Über die Jahre ist daraus ein breites Portfolio mit verschiedenen Produkt- und Spezialmarken entstanden. Die neue Positionierung richtet sich auf Produkte und Systeme für missionskritische Einsatzbereiche, in denen laut der Mitteilung Zuverlässigkeit, Präzision und Performance zentral sind.

Gemeinsames visuelles Dach

Die neue Architektur führt die einzelnen Marken und Produktbereiche unter einem gemeinsamen strategischen und visuellen Dach zusammen. Die spezifischen Kompetenzen und Einsatzgebiete der Marken sollen dabei erkennbar bleiben. Zusätzlich entwickelte Brandpulse ein Corporate Design System, das die Markenwerte «Swiss Engineering», «Reliability» und «Mission Performance» abbildet. Für die Bereiche Civilian und Tactical wurden eigene Designlogiken erarbeitet, die auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt sind.

Das Markensystem ist modular aufgebaut. Es umfasst Anwendungen von Packaging und Product Branding über digitale Kanäle bis zu Signage, Brand Guidelines und internationalen Markenauftritten.

Thomas Ramseier, CEO von Brandpulse, betont in der Mitteilung, die Herausforderung habe darin bestanden, die Marke über sehr unterschiedliche Einsatzkontexte hinweg konsistent zu führen und zugleich die Positionierung als eigenständige Schweizer Performance-Marke zu stärken. (pd/spo)