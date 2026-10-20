Tamedia: «Das Personal ist sehr zermürbt»

Publiziert am 20.10.2026

Tamedia streicht in den News-Redaktionen der Deutsch- und Westschweiz 34 Vollzeitstellen, 41 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle (persoenlich.com berichtete). Am Dienstagmittag protestierten Angestellte vor dem Hauptsitz an der Zürcher Werdstrasse und forderten einen sofortigen Kündigungsstopp. «Wir mögen nicht mehr», sagte Alexandra Aregger vom Recherchedesk. Hans Peter Roth, Redaktor Thuner Tagblatt/Berner Oberländer, wies darauf hin, dass die TX Group, zu der Tamedia gehört, Gewinn schreibe.

«Das Personal ist sehr zermürbt», sagt Lüthi. Die Angestellten hätten jeden Kurswechsel mitgemacht, und trotzdem treffe es wieder sie. Einzelne Redaktoren, so hört Lüthi, täten nur noch, was man ihnen vorgebe. «Das ist ein Rückzug, und das ist für ein Medium natürlich überhaupt nicht gut, wenn man so eine Belegschaft hat.»

Ackeret und Lüthi sprechen auch über die Lage bei der SRG, wo nach der Abstimmung vom März ebenfalls eine Entlassungswelle läuft. Bei den Gründen sind sie sich uneinig. Lüthi sieht den Auslöser in den Sparvorgaben des Bundesrats. Ackeret findet, man hätte nach der gewonnenen Abstimmung auch einen Schritt zurücktreten können. «Der Druck ist teilweise auch selbst auferlegt.»

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (nil)